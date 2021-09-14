التربية تناقش انضمام العراق لعضوية الهيئة الدولية للاختبارات

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "الدعوة تأتي استكمالاً لتوقيع اتفاقية المشاركة في اختبارات الاتجاهات الدولية للعلوم والرياضيات "TIMSS"، التي تجريها الهيئة الدولية لتقييم المنجزات التربوية ، وتشمل مرحلة (الرابع الابتدائي) ، فضلاً عن مناقشة آلية تسديد أجور تلك المشاركة".وأضافت، أن "الاتفاقية ستكشف عن موقع العراق العلمي على الخارطة التعليمية عالميا، ومن المؤمل ان تسهم في تحسين نوعية التعليم المقدم لأبنائنا الطلبة وزيادة قدراتهم على المنافسة الدولية".