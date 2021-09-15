القبض على المتسببين بمشاجرة داخل مستشفى المحمودية

خلية الإعلام الأمني ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، اليوم الاربعاء، ان "القوات الأمنية في فرقة المشاة السابعة عشرة ومفرزة حماية المنشآت المتواجدة داخل مستشفى المحمودية، القت القبض على متهمين اثنين بعد حصول مشاجرة بين أفراد عشيرتين، الأمر الذي تسبب بحالة من الارباك في عمل الفريق الطبي داخل المشفى مما أثر سلباً على طبيعة العمل وإعطاء العلاجات للمرضى الراقدين".واضافت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما واحالتهما إلى القضاء".