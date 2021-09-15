لإقامة مشاريع صناعية.. وزارة تمنح أكثر من 158 إجازة تأسيس للخريجين

وقال مدير عام التنمية الصناعية عزيز ناظم عبد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "المديرية منحت أكثر من 158 أجازة للشباب الخريجين العاطلين عن العمل"، مبيناً، أن "الزيادة الحاصلة في أعداد الإجازات الممنوحة للشباب الخريجين وإقبال الخريجين عليها جاء نتيجة البيئة الملائمة التي وفَّرتها المديرية والامتيازات والحوافز التي يحصل عليها الخريج والتي تصل إلى 90%".وأضاف، أن "الامتيازات تشمل تخفيض رسوم استحصال إجازة التأسيس وتوفير أماكن مخصصة لإنشاء المشاريع بالتعاون مع شركات وزارة الصناعة والمعادن ومخاطبة البنك المركزي لتوفير القروض وإعداد منهاج تدريبي لتعريف الخريج عن أساسيات إقامة المشاريع الصناعية".وأشار، إلى أن "مشاريع الشباب التي مُنحت إجازة التأسيس لها ضمن مبادرة المديرية، لم تقتصر على الصناعات التقليدية فحسب، وإنما تنوعت الى تأسيس مشاريع خاصة بالصناعات الابتكارية وذات النمط غير المطروق مثل صناعة أجهزة مناحل العسل والأجهزة الطبية وغيرها".