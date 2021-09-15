استرداد أموال العراق المنهوبة.. دعوات لتشريعات جديدة وتفاهمات دولية

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
تسجيل أكثر من 22 ألف إصابة بكورونا في إيران
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

استرداد أموال العراق المنهوبة.. دعوات لتشريعات جديدة وتفاهمات دولية

محليات

2021-09-15 | 04:07
استرداد أموال العراق المنهوبة.. دعوات لتشريعات جديدة وتفاهمات دولية
975 مشاهدة

تقرير: السومرية نيوز

يحتضن العراق مؤتمر استرداد اموال العراق المنهوبة، الذي راى البعض انه مؤتمر مهم لكنه بحاجة الى اجراءات وارادة حقيقية للوصول من خلاله الى نتائج جيدة تصب في مصلحة العراق، ففي الوقت الذي اكد فيه برلماني ان هناك مليارات الدولارات التي تم تهريبها تحت عناوين مختلفة منذ عام 2003، اشارت نقابة المحامين العراقيين الى ان المؤتمر هو فرصة مناسبة لبحث هذه المسألة الحيوية والمؤثرة على مستقبل العراق.

عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية فرات التميمي، اكد ان استرداد الأموال العراقية المهربة الى الخارج هو أمر مهم جدا لكنه بحاجة الى ارادة وخطوات عديدة للوصول الى مراحل متقدمة فيه.

وقال التميمي في حديث للسومرية نيوز، ان "هناك مليارات الدولارات التي تم تهريبها تحت عناوين مختلفة منذ عام 2003 وحتى اليوم، وهي كما أشار رئيس الجمهورية في تصريحات سابقة تتجاوز الـ 150 مليار دولار رغم اننا نعتقد انها اكثر من هذا الرقم بكثير"، مبينا ان "تلك الاموال توزعت في بلدان ومصارف مختلفة وتحت أسماء وعناوين متعددة ما يجعل عملية استعادتها بحاجة الى عمل وجهد كبيرين وتنسيق على اعلى المستويات من قبل وزارة الخارجية والحكومة الاتحادية مع المنظمات الدولية المعنية بمتابعة هذه الملفات اضافة الى التنسيق مع الجهات المناظرة لها في باقي الدول".

واضاف التميمي، ان "عقد مؤتمر دولي لاستراد الأموال المهربة هو خطوة جيدة ونرحب بها، لكنها بحاجة الى تشريعات وتفاهمات ثنائية مع كل دولة و بضمانات حقيقية اذا ما اردنا اعادة جزء كبير من تلك الاموال، خصوصا في ظل الازمة الاقتصادية العالمية وحاجة العراق الى تلك المبالغ لتغطية العجز في موازنته بعيدا عن الاقتراض الخارجي او الداخلي".

من جانبه فقد اشار نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، الى ان مؤتمر استرداد اموال العراق المنهوبة هو فرصة مناسبة لبحث هذه المسألة الحيوية والمؤثرة على مستقبل العراق، باتجاه تحقيق العدالة وحماية احوال العراق وشعبه، وتطبيق مبدأ عدم الافلات من العقاب.

وقال السعدي في بيان، انه "مع اعلان رئيس الجمهورية برهم صالح عن مشروع ( قانون استرداد عوائد الفساد) وتقديمه الى البرلمان، والسعي لاستعادة نحو (150) مليار دولار تم تهريبها الى خارج العراق منذ سنة 2003، وهو تقرير أولي، في حين أن هناك تقديرات أكثر من ذلك بكثير"، مبينا "الا ان هناك عقبات قانونية وأخرى سياسية تحول دون ذلك، منها عدم توفر ارادة سياسية موحدة، فضلاً عن الخشية من التحرش ببعض الجهات المتنفذة واذرعها المسلحة، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يعتبرون ان الغرض من القانون هو للدعاية والاستهلاك السياسي ليس الّا".

واضاف السعدي، ان "الامر يحتاج الى قاعدة معلومات دقيقة، والاستعانة بشركات التدقيق المالي والمحاكم الدولية، مع تعزيز مطالبة الحكومة بالادلة وعقد اتفاقيات ثنائية مع بعض البلدان لتسليم المتهمين، طبقاً للاحوال القانونية والقضائية والمعاهدات الدولية وليس هذا فحسب، بل ان هناك نوعاً آخر من الفساد وتهريب الأموال الى الخارج، يتمثل بالعقود والمقاولات الحكومية، والرشى والتزوير الذي رافقها".
وتابع "اذا ما عمدت الحكومة العراقية الى استحصال قرارات قضائية في المحاكم، فيمكن حينها الضغط على البلدان الاجنبية التي تتشدق بالسرية المصرفية، وهو الأمر الذي يحتاج الى مساعدة المجتمع الدولي لكشف الوثائق والمعلومات، سواءً ما يتعلق بغسل الأموال أم التهريب أم التجارة غير المشروعة كما يمكن الاستعانة بالشرطة الدولية (الانتربول)، ويشمل ذلك الأفراد المزدوجي الجنسية".


واكد السعدي، ان "المؤتمر هو فرصة مناسبة لبحث هذه المسألة الحيوية والمؤثرة على مستقبل العراق، باتجاه تحقيق العدالة وحماية احوال العراق وشعبه، وتطبيق مبدأ عدم الافلات من العقاب".
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

محليات

خاص السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
10:15 | 2021-09-15 10:15
10:11 | 2021-09-15 10:11
10:11 | 2021-09-15 10:11
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
ابو تريكة قد يترك &quot;بين سبورتس&quot; لاسباب دينية
32.93%
12:34 | 2021-09-13
ابو تريكة قد يترك "بين سبورتس" لاسباب دينية
12:34 | 2021-09-13
انخفاض أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
18.45%
03:22 | 2021-09-14
انخفاض أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
03:22 | 2021-09-14
الصحة العالمية تدعو إلى التخلي عن &quot;إعادة التطعيم&quot;
14.85%
15:01 | 2021-09-14
الصحة العالمية تدعو إلى التخلي عن "إعادة التطعيم"
15:01 | 2021-09-14
بشأن اعترافات &quot;جمال الكربولي&quot;.. عزت الشابندر يدعو لاجراء تحقيق عاجل
11.72%
04:24 | 2021-09-14
بشأن اعترافات "جمال الكربولي".. عزت الشابندر يدعو لاجراء تحقيق عاجل
04:24 | 2021-09-14
كان في انتظار طفله الرابع.. وفاة فنان مصري إثر حادث سير مروع
11.35%
03:12 | 2021-09-15
كان في انتظار طفله الرابع.. وفاة فنان مصري إثر حادث سير مروع
03:12 | 2021-09-15
اماكن اصدار بطاقة التلقيح الدولية في بغداد والمحافظات (وثيقة)
10.7%
06:30 | 2021-09-14
اماكن اصدار بطاقة التلقيح الدولية في بغداد والمحافظات (وثيقة)
06:30 | 2021-09-14
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
X