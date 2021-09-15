الهجرة: إطلاق دفعة جديدة من منحة المليون و500 ألف دينار للعائدين الى مناطقهم

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "صرفت الوجبة الثالثة عشر من منحة المليون ونصف المليون دينار للعائدين إلى مناطقهم المحررة بتوجيه من الوزيرة إيفان فائق جابرو لملف المنح المخصصة للعائدين إلى مناطقهم المحررة".وأضافت، أن "الوجبة شملت 6500 عائلة بحسب الأسبقية والأولوية " ، مبينة أن "المنحة تشمل النازحين العائدين من النزوح الطارئ إلى المناطق المحررة في محافظات نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، وكركوك، وديالى، وحزام بغداد ".وأشارت الوزارة إلى أن "العوائل العائدة المشمولة بالمنحة يمكنها تسلم المبالغ المالية عن طريق البطاقة الذكية اعتبارا من تاريخ نشر الخبر على موقع الوزارة الرسمي" ، مؤكدة "حرصها على صرف المنح المالية لجميع العائدين إلى منازلهم بعد تأمين التخصيصات المالية للدفعات القادمة".