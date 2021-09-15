التخطيط: سياسات الوزارة تسير باتجاه تقليل الاقتراض الخارجي الى ادنى مستوياته

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الوزير خالد بتال النجم ترأس اجتماعا موسعا، ضم ممثلي وزارات المالية والكهرباء والاعمار والاسكان والبلديات والنقل والموارد المائية والزراعة وامانة بغداد وصندوق اعادة اعمار المناطق المحررة، مع ممثل البنك الدولي في العراق رمزي نعمان"، مبينة أن "الاجتماع حضره وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد، والمديرون العامون لدوائر التعاون الدولي وتخطيط القطاعات، والاستثمار الحكومي في وزارة التخطيط".وشدد الوزير وفقاً للبيان على ان "الاقتراض الخارجي سيكون للضرورة القصوى، وفي حالتين فقط، الاولى، اهمية المشروع الكبيرة، والثانية عدم توفر السيولة النقدية لتنفيذ هذا المشروع".وأكد النجم على أن "الوزارة لن تدرج او توافق على اي مشروع، مالم يكن متوافرا على جميع المتطلبات، وفي مقدمتها دراسة الجدوى"، داعيا "الوزارات المعنية التي لديها مشاريع ممولة من قرض البنك الدولي، الى الاسراع في انجاز هذه المشاريع، والاستفادة من اموال القروض المتوفرة حاليا".وأشار البيان الى أن "الاجتماع ناقش المشاكل والمعوقات التي تواجه تنفيذ المشاريع الممولة من قبل البنك الدولي، والتركيز على المشاريع ذات النسب المتدنية في التنفيذ،واسباب تأخر انجازها".ولفت الى أن "الوزير وجه بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التخطيط، والبنك الدولي والجهات ذات العلاقة، تتولى متابعة تنفيذ تلك المشاريع، ووضع الاليات والمقترحات التي تسهم في سرعة الانجاز".