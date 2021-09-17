أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، استقراراً في الأسواق المحلية ومحال الصيرفة.

وسجل بيع الدولار في محال الصيرفة والاسواق المحلية، 147.750 ديناراً لكل 100 دولار ، بينما سجَّلت أسعار الشراء 147.250 ديناراً لكل 100 دولار.