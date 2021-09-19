نتائج امتحانات الدور الثاني للدراسة الابتدائية "الخارجي" في نينوى

أعلنت وزارة التربية/ المديرية العامة لتربية نينوى، اليوم الأحد، نتائج امتحانات الدور الثاني للدراسة الابتدائية (الخارجي) للعام الدراسي 2020 – 2021.

وأدناه رابط النتائج:

