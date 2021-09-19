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نتائج امتحانات الدور الثاني للدراسة الابتدائية "الخارجي" في نينوى
محليات
2021-09-19 | 07:28
المصدر:
السومرية نيوز
113 مشاهدة
أعلنت وزارة التربية/ المديرية العامة لتربية نينوى، اليوم الأحد، نتائج امتحانات الدور الثاني للدراسة الابتدائية (الخارجي) للعام الدراسي 2020 – 2021.
وأدناه رابط النتائج:
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نتائج
امتحانات الدور الثاني للدراسة الابتدائية "الخارجي"
نينوى
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