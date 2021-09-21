نتائج الامتحانات النهائية للدراسة الابتدائية الدور الثاني (الخارجي) الرصافة الثانية

أعلنت وزارة التربية - المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد - الرصافة الثانية، اليوم الثلاثاء، نتائج الامتحانات النهائية للدراسة الابتدائية / الدور الثاني ( الخارجي ) للعام الدراسي 2021/2020.

رباط النتائج ادناه:

