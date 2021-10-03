بالصور.. احتفالات في بغداد بـ"اليوم الوطني العراقي"

تنشر وكالة السومرية نيوز، صوراً حصرية من مظاهر احتفال مواطنون عراقيون بـ"اليوم الوطني العراقي"، وذلك في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد.

أدناه الصور بعدسة الزميل علي جاسم: