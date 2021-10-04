بالفيديو: لا حصص مائية للعراق والجفاف يضرب مناطق كبيرة!

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
كيف أصوّت
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
منوعات
كورونا اليوم
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اعتراض زورقين يقلان 550 مهاجراً قبالة السواحل الليبية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

بالفيديو: لا حصص مائية للعراق والجفاف يضرب مناطق كبيرة!

محليات

2021-10-04 | 06:00
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram

بالفيديو: لا حصص مائية للعراق والجفاف يضرب مناطق كبيرة!

المصدر:
السومرية
357 مشاهدة

أعلنت وزارة الموارد المائية أنها وضعت خطة استباقية لمعالجة أزمة المياه في محافظة ديالى شرقي البلاد، الحدودية مع إيران، بعد موجة الجفاف التي ضربت المحافظة نتيجة إقدام السلطات الإيرانية على قطع عدد من روافد المياه وتحويلها منعاً لدخولها إلى الأراضي العراقية.. وعلى الرغم من تلويح العراق بتدويل قضية المياه مع إيران، إلا أن الجانب الإيراني لا يزال يرفض إطلاق حصص العراق المائية التي تأتي عن طريق روافد للمياه تصب أكثرها في محافظة ديالى التي تعد أكثر المحافظات تضررا من الجفاف.

ويواجه العراق نقصا كبيرا في المياه ما يهدد استقرار الزراعة والصيد في البلاد على المدى البعيد، فضلا عن تهديد صحة سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

ففي شهر أغسطس الماضي حذرت منظمات إغاثة دولية من أن ملايين الأشخاص في العراق معرضون لخطر فقدان الوصول إلى المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستويات المياه بشكل قياسي نتيجة قيام تركيا وايران بتخفيض الاطلاقات المائية.

وتصنف الأمم المتحدة العراق على أنه خامس دولة في العالم معرضة لتهديدات التغير المناخي.

فقد حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2019 من أن "التغير المناخي من المتوقع أن يقلل هطول الأمطار السنوية في العراق، مما سيؤدي إلى زيادة العواصف الترابية وانخفاض الإنتاجية الزراعية وزيادة ندرة المياه. ومع كل صيف حارق، تقترب البلاد من هذا الواقع المرير.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

محليات

خاص السومرية

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:03 | 2021-10-04 07:03
06:56 | 2021-10-04 06:56
06:56 | 2021-10-04 06:56
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
تنويه هام بشأن &quot;البطاقة الوطنية&quot;
31.15%
08:18 | 2021-10-02
تنويه هام بشأن "البطاقة الوطنية"
08:18 | 2021-10-02
توضيح من التربية بشأن العام الدراسي الجديد والدوام الحضوري
25.47%
04:02 | 2021-10-03
توضيح من التربية بشأن العام الدراسي الجديد والدوام الحضوري
04:02 | 2021-10-03
الكشف عن هوية المسؤول والمخطط لتفخيخ السيارة في الأنبار (صورة)
11.5%
07:49 | 2021-10-03
الكشف عن هوية المسؤول والمخطط لتفخيخ السيارة في الأنبار (صورة)
07:49 | 2021-10-03
إعصار &quot;شاهين&quot; يقترب.. دول خليجية تعلن التأهب
11.01%
16:16 | 2021-10-02
إعصار "شاهين" يقترب.. دول خليجية تعلن التأهب
16:16 | 2021-10-02
تراجع الإصابات.. الموقف الوبائي لكورونا في العراق
10.52%
09:02 | 2021-10-02
تراجع الإصابات.. الموقف الوبائي لكورونا في العراق
09:02 | 2021-10-02
فيديو يوثق لحظة انفجار السيارة المفخخة في الرمادي
10.36%
07:20 | 2021-10-03
فيديو يوثق لحظة انفجار السيارة المفخخة في الرمادي
07:20 | 2021-10-03
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
منوعات
كورونا اليوم
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
X