بالفيديو: لا حصص مائية للعراق والجفاف يضرب مناطق كبيرة!

ويواجه العراق نقصا كبيرا في المياه ما يهدد استقرار الزراعة والصيد في البلاد على المدى البعيد، فضلا عن تهديد صحة سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.ففي شهر أغسطس الماضي حذرت منظمات إغاثة دولية من أن ملايين الأشخاص في العراق معرضون لخطر فقدان الوصول إلى المياه بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض مستويات المياه بشكل قياسي نتيجة قيام تركيا وايران بتخفيض الاطلاقات المائية.وتصنف الأمم المتحدة العراق على أنه خامس دولة في العالم معرضة لتهديدات التغير المناخي.فقد حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 2019 من أن "التغير المناخي من المتوقع أن يقلل هطول الأمطار السنوية في العراق، مما سيؤدي إلى زيادة العواصف الترابية وانخفاض الإنتاجية الزراعية وزيادة ندرة المياه. ومع كل صيف حارق، تقترب البلاد من هذا الواقع المرير.