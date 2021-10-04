وزارة العدل: الإفراج عن ٥٥٧ نزيلاً خلال شهر أيلول لعام ٢٠٢١

أعلنت وزارة العدل، الإثنين، الإفراج عن أكثر من 550 نزيلاً في السجون العراقية خلال شهر أيلول الماضي.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل أطلقت سراح (557) نزيلاً خلال شهر أيلول الماضي لعام ٢٠٢١".

وأضافت أن "دائرة الإصلاح العراقية اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة التسفير وتأمين النزلاء إمام المحاكم".

وتابعت أن "ملاكات الدائرة كل من التسفير ونقل النزلاء واللجان القانونية والآليات والحراسات والطوارئ تعمل بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي بغية متابعة القضايا والدعاوى مع الجهات القضائية والجهات ذات العلاقة للتسريع بإجراءات إطلاق سراح النزلاء، وحرصا منها على إتمام العمل بالشكل الأمثل".