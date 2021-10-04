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الكاظمي يفتتح مؤتمر مشاريع صندوق إعمار ذي قار

محليات

2021-10-04 | 07:49
الكاظمي يفتتح مؤتمر مشاريع صندوق إعمار ذي قار
530 مشاهدة

افتتح رئيس مجلس الوزراءمصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مؤتمر مشاريع صندوق إعمار محافظة ذي قار.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الكاظمي اكد على عزم الحكومةعلى إعادة تطوير محافظة ذي قار عبر تشكيل مجلس إعمار المحافظة، للاشراف على تنفيذ مشاريع بقيمة الف وثلاثمائة مليار دينار خصصت للمحافظة، وأولينا ملف الكهرباء الأهمية القصوى".

واضاف ان "هناك مشاريع لتوسيع عشرين مدينة تابعة للمحافظة ضمن خطة لفك الاختناق السكاني في مدن المحافظة".

واوضح رئيس الوزراء ان "الحكومة تعهدت بأن تمضي نحو المستقبل بما يليق بالعراق من شماله الى جنوبه، لم تبال بقصر عمر هذه الحكومة، وهمنا الوحيد هو التهيئة لحكومة مقبلة تكمل ما أنجزناه"، مبينا انه "في ذي قار بدأ الحرف، وهي ومهد الحضارات، ولا يمكن أن تبقى محافظاتنا في معاناة لا سيما أبناء ذي قار الاعزاء على قلوبنا".

واشار الكاظمي الى انه "في أول زيارة لذي قار، عقدنا جلسة طارئة لمجلس الوزراء، تشكلت منها لجنة تتابع عمل المشاريع أولا بأول، ووجهت الاجهزة الحكومية بضرورة مضاعفة الجهد ورفع وتيرة العمل وانجاز المشاريع المتوقفة خلال فترة قصيرة"، منوها الى ان "اللجنة نجحت في افتتاح جسر النصر المتوقف منذ تسع سنوات، وإعادة أكساء ما يسمى بـ(طريق الموت) خلال اقل من شهر".

واكد الكاظمي ان "اللجنة الحكومية وصلت الى ما نسبته 96% من المشاريع، والاطلاق التجريبي لمشروع ماء الاصلاح-الجبايش، الذي سيوفر ماء الاسالة لنحو 230 الف نسمة".
وقال رئيس الوزراء:" أصدرنا عدة قرارات بشأن مكافحة الفساد والشركات المتلكئة والوهمية، وسحبنا اجازات الاستثمار لكل الشركات التي لا تتجاوز نسبة انجازها 35% من العمل، ما ساعد على إنجاز 28 مبنى مدرسيا، والتحضير لتسلّم 33 مبنى مدرسيا آخر في عموم المحافظة"،مبينا "تمكّنا من افتتاح المستشفى التركي المتوقف منذ عشر سنوات، وافتتاح جسر ذي قار الكونكريتي المتوقف منذ سنتين".

واشار الكاظمي الى انه "تم وضعنا حجر الاساس لمشروع تطوير مطار الناصرية، الذي سيجعل من المحافظة محطة وقبلة للسياحة الدينية التأريخية، وباركها قداسة بابا الفاتيكان خلال زيارته لزقورة أور و مقام النبي ابراهيم (ع)"، موضحا ان "المحافظة شهدت افتتاح محطة كهرباء الناصرية المركبة، وكذلك افتتاح المدينة الصناعية وفيها مئات المصانع وفق ما يخصصه صندوق اعمار المحافظة".

واكد الكاظمي "وجهنا بأن يتولى الامين العام لمجلس الوزراء الاشراف على التعليمات الخاصة بالصندوق، وإعدادِ الجدول الخاص بالمشـروعات الحيوية ذات التماس المباشر بحياة المواطنين في المحافظة، والإشراف والمتابعة والتمويل"مشيرا الى انه "بدأ العمل فعليا بالاحالة المباشرة لأكثر من 100 مشروع ضمن قطاعات الكهرباء والصحة والبنى التحتية، والطرق والجسور، والشباب والرياضة".

واختتم الكاظمي : "محافظة ذي قار مقبلة على حملة اعمار كبرى، لأجل هدف واحد هو خدمة مواطني ذي قار وتلبية مطالبهم الحقّة، وأقول بأن الإعمار لن يتوقف حتى تكون ذي قار في المكانة التي تستحقها والتي تليق بتاريخها".
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