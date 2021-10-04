واسط.. ضبط معاملات شراء أدوية وأوامر إدارية مزورة

وقالت الدائرة في معرض حديثها عن عمليَّتي الضبط اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، وفق بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى مُستشفى العزيزيَّة العام، قام بضبط (31) مُستند صرفٍ مع المُعاملات الخاصَّة بشراء الأدوية لمصلحة المُستشفى– وحدة الحسابات، لعام 2020؛ لوجود مغالاةٍ في الأسعار ومُخالفاتٍ قانونيَّـة فيها".وأضافت الدائرة، أنَّ "فريق العمل تمكَّن في عمليَّةٍ ثانيةٍ بأحد مذاخر الأدوية الأهليَّة من ضبط مُعاملة تجهيز أدويةٍ لمصلحة مُستشفى حكوميٍّ وأوامر إداريَّة (مُزوَّرة) مزعوم صدورها عن ذلك الـمـستشفى، فضلاً عن كتب فحصٍ لنماذج أدويةٍ صادرةٍ عن جهاتٍ رسميَّةٍ، وأختام ووصولات مُزوَّرة".وأوضحت، أنَّه "تمَّ خلال العمليَّة ضبط ثلاثةٍ من المُتَّهمين العاملين في المذخر، فضلاً عن أصل الكتب الخاصَّة بفحص الأدوية والمنسوب صدورها عن المركز الوطنيِّ للرقابة والبحوث الدوائيَّـة".وأشارت إلى أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ بالعمليَّـتين، وعرضهما على قاضي محكمة تحقيق الكوت المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّرتوقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادَّة (289) من قانون العقوبات".