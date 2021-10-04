بعد انقطاع 10 سنوات.. وصول اول قطار بضائع الى الموصل

اعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، وصول اول قطار بضائع الى محطة قطار الموصل البديلة، بعد انقطاع دام أكثر من 10 سنوات، محمل بالبضائع من خلال الشاحنات المبردة.

وقال مدير عام السكك، طالب الحسيني، بحسب بيان للوزارة ورد لـ السومرية نيوز، إنه "جاء هذا الانجاز بعد تأهيل خط سكك حديد (بغداد_الموصل) وبوقت قياسي".



وشدد الحسيني، على كوادر المنطقة الشمالية "بالمضي قدماً لتأهيل وأدامة خطوط السكة وصولاً الى الصابونية"، مؤكداً على الكوادر المتقدمة "وضع برنامج مستقبلي لادامة الخطوط وصولا الى منطقة ربيعة الحدودية لانعاش التبادل التجاري والسلعي لدعم اقتصاد العراق وتعظيم الموارد المالية والنهوض بواقع سكك حديد عراقية متطورة تواكب سكك دول الجوار".