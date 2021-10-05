انطلاق ست تظاهرات في مناطق متفرقة من بغداد (صور)

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "متظاهرين يطالبون بالتعيين على ملاك وزارة الداخلية كونهم تم اجرائهم الفحوصات الطبية لهم سابقا ولم تتم مباشرتهم لحد الان ضمن مقتربات وزارة الداخلية ".وأضاف، أن "متظاهرين نظموا وقفة امام مبنى وزارة التعليم العالي للمطالبة بتوسعة المقاعد الدراسية".واشار المصدر الى أن "متظاهرين من قراء المقاييس المطالبين باستحقاقات مالية وكذلك أصحاب الشهادات العليا المطالبين بشمولهم بالدرجات الوظيفية نظموا وقفتهم الأحتجاجية امام مبنى وزارة المالية".ولفت الى أن "متظاهرين من عقود وزارة الإسكان المطالبين بتثبيتهم على الملاك الدائم وكذلك تم توفير الحماية خلال تظاهرة اخرى لمتظاهري معتصمي العلاوي الذين يطالبون بالتعيين وتم التواجد معهم ضمن وقفتهم الأحتجاجية في تقاطع دمشق بجانب الكرخ من بغداد".وتابع المصدر، أن "متظاهرين من أسرى حرب الخليج لعام 1991 نظموا تظاهرة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد".وبين، ان "متظاهرين من خريجي الادارة والاقتصاد والعلوم السياسية والهندسة من مختلف الاختصاصات خلال وقفتهم الأحتجاجية للمطالبة بالتعيين وبالتخصيص المالي للدرجات الوظيفية".