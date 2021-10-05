بيان من خلية الإعلام الحكومي بشأن التجاوز على ناظم الكحلاء

كشفت خلية الاعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن التجاوز على ناظم الكحلاء في محافظة ميسان.

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "ناظم الكحلاء في محافظة ميسان تعرض إلى هجوم من قبل عدد من المندسين بحجة الحفاظ على الأهوار ومربي الثروة الحيوانية، وحاولوا العبث بآلية تشغيله وإرباك الخطط الإروائية المصادق عليها من قبل وزارة الموارد المائية".

وأضاف البيان، أن "وزارة الموارد اتخذت مجموعة من الاجراءات القانونية بحق المهاجمين بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، ضد كل من تسول له نفسه العبث في أمن وممتلكات البلد".

وتابع أن "الوزارة تعمل جاهدة على تنفيذ خطة إروائية مدروسة وعادلة، تنظر من خلالها إلى مصالح جميع المحافظات نظرة مهنية شاملة، وتقف من الجميع على مسافة واحدة، واضعة أمام أعينها ما خلفته تجربة عام 2018، التي أدت الى جفاف الأهوار، واستنزاف الخزين الستراتيجي للبلد، ما أدى بدوره إلى كارثة بيئية ضربت محافظة البصرة، وتسببت في إصابة الكثير من أهلها بالتسمم، وهددت أمن واستقرار البلد الصحي".

وبين أن"الوزارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في إقامة الدعاوى القضائية ضد كل من يحاول إرباك الخطط الإروائية، من أجل مكاسب شخصية، محاولة استغلال حاجات فردية لفئة محددة من أهالي المنطقة في تأجيج واثارة الرأي العام".

وشدد البيان على أن "أي محاولة للعبث بمنشآت السيطرة المركزية كالنواظم والسدود والسدات يؤدي إلى عدم السيطرة على توزيعات المياه بشكل عادل وحصول كارثة بيئية في تلك المناطق،مؤكدا ان"الوزارة على التزامها في الحفاظ على الأهوار، ونسب الاغمار المحددة وفق الدراسة الستراتيجية ومتطلبات الإدراج على لائحة التراث العالمي ، وتطمئن المهتمين بالشأن المائي للعراق والمجتمع الدولي، بأن الأهوار ما زالت محتفظة بنظامها الآيكولوجي، وأن نسب الاغمار جيدة جداً، على الرغم من ظروف الشح المائي الذي تمر به منطقة حوضي دجلة والفرات عموما والعراق بشكل خاص".