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الـنـزاهـة تكشف عن أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق مسؤولين خلال آب الماضي

محليات

2021-10-05 | 05:39
الـنـزاهـة تكشف عن أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق مسؤولين خلال آب الماضي
1,102 مشاهدة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، عن أوامر القبض والاستقدامٍ الصادرة والمُنفَّذة بحقِّ ذوي الدرجات العليا خلال شهر آب المُنصرم، مُبيّنةً أنَّ مجموع تلك الأوامر بلغ (55) أمراً.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت في بيان ورد للسومرية نيوز، بأنَّ الجهات القضائيَّـة أصدرت (55) أمر قبضٍ واستقدامٍ بحق ذوي الدرجات العليا؛ على خلفيَّة قضايا وملفَّاتٍ حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء خلال شهـر آب المُنصرم، مُشيرةً إلى صدور (9) أوامر قبضٍ، و(46) أمر استقدامٍ للمُدَّة من(1 -31/8/2021)".
 
وأضافت الدائرة إنَّ "أوامر القبض والاستقدام شملت (7) أعضاء في مجلس النوَّاب، فضلاً عن وزيرٍ سابقٍ ووزيرٍ أسبق، و(3) وكلاء وزير سابقين، كما شملت تلك الأوامر (4) محافظين سابقين و(5) محافظين "أسبقين"، و(9) مديرين عامِّين حاليِّين و(9) سابقين ومديرينِ عامَّينِ أسبقين، و(14) عضواً من أعضاء مجالس المحافظات".
 
وكانت الهيئة قد أعلنت في تقريرها النصفي للعام الجاري عدد أوامر القبض الصادرة بناءً على تحقيقاتها، مـؤكدة صدور (858) أمرَ قبـضٍ، فيما بلغ عدد أوامر الاستقدام خلال المدة ذاتها (3208) أوامر.

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