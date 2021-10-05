محافظة عراقية اخرى تعطل الدوام الرسمي يوم غد

قررت محافظة المثنى، تعطيل الدوام الرسمي غداً الأربعاء بمناسبة ذكرى وفاة الرسول (ص).

وذكر اعلام المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة المثنى غداً الأربعاء بمناسبة ذكرى وفاة الرسول (ص).