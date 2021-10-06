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جدول الامتحانات المهنية العامة للفروع والتخصصات كافة "الدور الثاني"
محليات
2021-10-06 | 06:45
المصدر:
السومرية نيوز
688 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز جدول الامتحانات الوزارية / الدور الثاني / للتعليم المهني ولكافة الفروع والتخصصات ( الصناعي، التجاري، الفنون التطبيقية، الزراعي، فرع الحاسوب وتقنية المعلومات، التمريض) للعام الدراسي 2020-.2021
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