جدول الامتحانات المهنية العامة للفروع والتخصصات كافة "الدور الثاني"

تنشر السومرية نيوز جدول الامتحانات الوزارية / الدور الثاني / للتعليم المهني ولكافة الفروع والتخصصات ( الصناعي، التجاري، الفنون التطبيقية، الزراعي، فرع الحاسوب وتقنية المعلومات، التمريض) للعام الدراسي 2020-.2021