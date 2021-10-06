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خبير قانوني يتحدث عن مصير الحكومة ومجلس النواب بعد حل البرلمان

محليات

2021-10-06 | 06:55
خبير قانوني يتحدث عن مصير الحكومة ومجلس النواب بعد حل البرلمان
3,775 مشاهدة

أكد الخبير القانوني طارق حرب، ان مجلس النواب سيكون منحلا واعضاءه بلا حصانة في نهاية الدوام الرسمي ليوم غد الخميس، وتتحول الحكومة الحالية الى حكومة تصريف أعمال يومية.

وقال حرب في حديث للسومرية نيوز، أنه "بالنظر لصدور قرار مجلس النواب في حل نفسه بالسابع من شهر تشرين الاول الحالي، بالتالي فان مجلس النواب سيكون منحلا في نهاية الدوام الرسمي ليوم غد، ويفقد أعضائه صفة عضو مجلس النواب ويتحولون الى مواطنين اعتياديين بلا مخصصات او امتيازات او حصانة كفلها له القانون".

وتابع، انه "بامكان اي مواطن لديه شكوى على نائب حالي وهناك دعوى قضائية متوقفة او أوامر قبض واستقدام بانتظار رفع الحصانة فانها جميعا من المفترض ان تتحرك بعد نهاية الدوام الرسمي يوم غد".
واضاف حرب، ان "حل مجلس النواب، وتحويل الحكومة الى حكومة تصريف أعمال يومية الى قرار جديد او مرسوم جمهوري او اجراء قضائي او تنفيذي بل هي تحصيل حاصل وتنفيذ واجب لقرار مجلس النواب السابق"، لافتا الى ان "الحكومة منذ الغد ينبغي عليها تصريف الاعمال للامور اليومية الاساسية فقط والتي لا يمكن تأجيلها دون اتخاذ اي قرارات او قضايا التي يمكن تأجيلها".

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدت في 31 آذار 2021، على حل نفسه في تاريخ 2021/10/7 على أن تجرى الانتخابات في موعدها 10 / 10 2021.
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