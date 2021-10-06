المنافذ تنجح في إحباط العديد من عمليات التهريب والغش والتلاعب وهدر المال العام

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، إحباط العديد من عمليات التهريب والغش والتلاعب وهدر المال العام.

وقال اعلام الهيأة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذا لما جاء في توجيهات رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي وبإشراف مباشر من اللواء الدكتور عمر الوائلي نجحت عمليات الضبط النوعية وتحقيق إيرادات تتطابق مع حجم الاستيرادات ومكافحة الفساد والتهريب بأشكالها كافة، حيث أثمرت جهود هيأة المنافذ الحدودية المتمثلة في الإشراف والرقابة والمتابعة والتدقيق لعمل الدوائر العاملة وكافة البضائع والمسافرين الوافدين إلى البلاد".

واضاف البيان، "كانت النتائج والاحصائيات المتحققة خلال شهر أيلول (86) احالة تنضمت (الضبط والاتلاف واعادة الاصدار) بجهود الهيأة وتنسيق عالي المستوى مع الجهات ذات العلاقة وفي إطار تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية الواردة إليها".

وتابع، ان "الهيأة تصدت لمخططات ضعاف النفوس وتمكنت من ضبط (63) ارسالية تنوعت بين حاويات قادمة عبر المنافذ البحرية وشاحنات وبرادات عبر المنافذ البرية بجهود الهيأة ومصادرها الخاصة، بالإضافة إلى المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني وشعبة الاستخبارات والتراخيص".

وذكر ان "هيأة المنافذ الحدودية أتلفت (مواد غذائية ومستلزمات طبية ولعب أطفال وأغلفة موسومة) مخالفة لشروط وضوابط الخزن والاستيراد بواقع (١٠) ارسالية".