جامعة بغداد تحصد مركزاً تنافسياً عالمياً

وقالت التعليم في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "جامعة بغداد تنافست مع نظيراتها العالمية من ثمان وسبعين دولة على وفق على معايير قياسية هي سمعة أصحاب العمل (٣٠%) ونتائج الخريجين (٢٥%) والشراكات مع أرباب العمل (٢٥%) والتواصل بين أصحاب العمل والطلبة (١٠%) ومعدل توظيف الخريجين (١٠%)".وحسب منهجية التصنيف، فإن "الجامعات التي تحقق هذه المعايير تعد جامعات قادرة على توفير خريجين يتمتعون بالمهارات الناعمة والمهارات الضرورية والمعرفة المطلوبة في سوق العمل".