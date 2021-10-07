بالفيديو: بطاقة اللقاح الدولية مؤجلة التفعيل حتى هذا الموعد

في الشارع, يرحب كثيرين بهذه الخطوة، لكن الى جانب ترحيبهم ثمة تساؤل يطرح عادة، يتعلق بمبلغ مالي يدفع مقابل الحصول على هذه البطاقة، إذ يجد البعض ضرورة في منح هذه الوثيقة مجاناً حالها حال اللقاحات المضادة.وتشهد منافذ منح هذه البطاقات اقبالاً من قبل المواطنين، للحصول على بطاقة التلقيح الدولية التي ستبقى غير مفعلة حتى بداية الشهر المقبل.