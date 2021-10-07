اللامي يتسلم درع المفوضية ويؤكد على تكثيف الحملات الاعلامية للانتخابات

استقبل نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، اليوم الخميس، مدير اعلام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مهند مصطفى عبدالله.

وقالت نقابة الصحفيين العراقيين في بيان ان "اللامي اكد خلال اللقاء على دور نقابة الصحفيين العراقيين في تكثيف الحملات الاعلامية والترويج الاعلامي الخاصة بالانتخابات البرلمانية واهميتها كونها تجري في وقت مهم يتطلب مضاعفة كافة الجهود لانجاحها من اجل احداث التغيير المنشود الذي يصب في خدمة الشعب العراقي.

من جهته عبر مدير اعلام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن شكر وتقدير المفوضية للدور البارز الذي تنهض به نقابة الصحفيين العراقيين والاسرة الصحفية.

وقدم في ختام اللقاء درع المفوضية لنقيب الصحفيين العراقيين عرفانا وتقديرا لجهوده المتميزة على جميع الاصعدة.