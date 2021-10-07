مكتب السيستاني يحدد أول أيام شهر ربيع الأول

أعلن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، الخميس، أن يوم غد هو الأول من شهر ربيع الاول.



وذكر مكتب السيستاني، في بيان تلقت، إن "يوم غد الجمعة الموافق (٨ / ١٠ / ٢٠٢١ م) هو الأول من شهر ربيع الأول لعام ١٤٤٣ للهجرة، ونسألكم الدعاء".