بالصورة.. أمين بغداد يتابع انطلاق الاحتفالات والالعاب النارية

تابع أمين بغداد علاء معن، من ساحة التحرير وسط العاصمة انطلاق الاحتفالات والالعاب النارية.

ونظمت امانة بغداد مساء اليوم الاحد احتفالات ابتهاجاً بنجاح الاقتراع العام للانتخابات العراقية.