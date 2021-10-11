الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع في سوق شرقي بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حريق اندلع داخل عدد كبير من الأكشاك التجارية (تجاوز) مشيدة من لواح السندويج بنل سريع الاشتعال وصفائح ( الچينكو ) داخل سوق الشهداء في منطقة الأمين شرقي بغداد".وأضافت ان "الفرق عزلت الأكشاك التجارية المحترقة ومنعت امتداد النيران إلى البناية والدور السكنية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".واشارت المديرية الى، انه "تم فتح تحقيق في مركز الشرطة عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق".