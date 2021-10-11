بالفيديو: الاقتراع العام يسجل 41% كنسبة مشاركة اولية

اعلنت مفوضية الانتخابات ان نسبة التصويت الأولية في الاقتراع العام للانتخابات البرلمانية الخامسة بلغت واحدا واربعين بالمئة، وذكرت المفوضية في بيان أن عدد المصوتين للمحطات المستلمة بلغ نحو عشرة ملايين مصوت، مؤكدة ان عدد الشكاوى في التصويت الخاص بلغ ستة عشر ,,اما التصويت العام فبلغ عدد الشكاوى ثمانيا وخمسين. وكشفت المفوضية عن مشاركة واحد وثلاثين بالمئة في بغداد الرصافة في حين بلغت النسبة في جانب الكرخ اربعةً وثلاثين بالمئة، فيما احتلت دهوك المركزَ الاول من حيثُ المشاركةُ بنسبةِ اربعةٍ وخمسين بالمئة.





كما أعلنت مفوضية الانتخابات تطابق نتائج العد والفرز اليدوي مع الإلكتروني بنسبة 100 بالمئة في الاقتراع العام، وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي إن تطابق نتائج العد والفرز اليدوي في الاقتراع العام مع الإلكتروني جاء بنسبة 100 بالمئة، وأضافت الغلاي أن عملية التطابق تمت في جميع المحطات التي تم اختيارها بالقرعة اليدوية.