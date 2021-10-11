بالفيديو: ما اهمية عصا الذاكرة في حماية أصوات الناخبين؟

بعد الحديث الكثير عن اهمية عصا الذاكرة ووجوب حمايتها للحفاظ على اصوات الناخبين، اذ شرعت القوات الامنية والجهات المعنية الى نقلها جوا من المحافظات الى بغداد ليأتي التوضيح من خبير في مفوضية الانتخابات اذ أوضح أن عصا الذاكرة هي عبارة عن ذاكرة فلاش تُخزن فيها نتائج التصويت للمحافظات، إذ أن الأجهزة الإلكترونية تحتفظ بنسخة من تلك النتائج وهي تقرأ ورقة التصويت.وان عصا الذاكرة ليست ذاكرة فلاش واحدة وإنما هي عدة ذاكرات مخصصة لكل مركز انتخابي ، واشار الخبير إلى أن هذا الإجراء جاء لتعزيز الشفافية، ولتخزين النتائج بشكل مستقل عن شبكة الإنترنت تحسبا لأي طارئ، ومن المؤكد لاهميتها هو نقلها عبر الطائرات إلى العاصمة بغداد، وبحسب الجهات المعنية فان هذا يأتي لتحقيق هدفين، الأول: أمنيا، إذ يمكن أن تتعرض السيارات الناقلة لهذا الأجهزة إلى استهداف أو اعتراض، والهدف الثاني وهو سرعة نقلها إلى بغداد خاصة من المحافظات الجنوبية والشمالية البعيدة.ومن المهم الاشارت اليه ان هذه الأجهزة هي من تصنيع شركة ميرو الكورية التي تعاقدت معها مفوضية الانتخابات سابقا لتكون هذه الانتخابات شفافة ونزيهة ، وعلى غرار هذا يرى مراقبون للشأن الانتخابي أن الخروق المسجلة في هذه الانتخابات قليلة، وهي خاصة بتوقف أجهزة التصويت، أو خرق للصمت الانتخابي، وهذا ليس بيد الحكومة أو المفوضية، وإنما المسؤول عنها جهات وأحزاب سياسية، و أن الإجراءات الإلكترونية، والاحتياطات اللازمة ومنها نقل عصا الذاكرة والحفاظ عليها من التلاعب، منح هذه الانتخابات ميزة أكبر وعزز ثقة المواطنين بها.