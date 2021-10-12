الكشف عن ملابسات جريمة قتل "غامضة" لطفل في البصرة والقبض على الجاني

وذكرت الخلية في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من كشف جريمة خطف وقتل غامضة لطفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات والذي وجد مقتول خنقا وتم اغراقه في نهر من المياة الاسنة في حي المهلب في البصرة القديمة عام ٢٠١٦".وأوضح البيان، إنه "ومن خلال تفعيل الجهد الاستخباري وعمليات البحث والتحري عن هذه الحادثة، تم التوصل الى مكان تواجد الجاني الحقيقي والقبض عليه والذي اعترف بقتل المجني عليه (الطفل) بهذه الطريقة بسبب مشاكل بين العائلتين".وأضاف، "تم تصديق اقوال المتهم بالاعتراف قضائيا وتم اجراء كشف الدلالة وجاء مطابقا لاعترافاته".