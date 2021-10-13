النزاهة تضبط متهماً متلبساً بالرشوة لقاء إصدار تقريرٍ طبي

تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، من ضـبط أحد المُتَّهمين مُتلبّساً بالـرشـوة؛ لقاء إصدار تقريرٍ طبيٍّ، وذلك بعد تلقيها شكوى من أحد المواطنين.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، أفادت في بيان ورد للسومرية نيوز، "بتلقيها معلوماتٍ عن طلب أحد المُتَّهمين مبلغاً مالياً مقابل إصدار تقريرٍ طبيٍّ لأحد العسكريّين (المشتكي)؛ من أجل إحالته على التقاعد، مُنوِّهةً بتأليف فَرِيق ضبطٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد، الذي قام بدوره بنصب كمينٍ (للمشكو منه)، والانتقال إلى أحد گراجات العاصمة بغداد، حيث تمَّ ضبط المُتَّهم بالجرم المشهود".

وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ "الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط مُقدَّم مبلغ الرشوة البالغ (٣.٠٠٠) آلاف دولار، فضلاً عن ضبطه تقريرين طبيين مزعومٍ صدورهما عن مستشفى المثنى العسكري التابع لمديريَّة الأمور الطبيَّة العسكريَّـة، أحدهما يحمل اسم المشتكي".

واوضحت انه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات المـضبوطة، على السيّـد قاضي التحقـيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق".