دخول 100 طن من الأوكسجين الطبي إلى العراق

وقال المتحدث الرسمي بأسم الهيأة، علاء الدين القيسي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "كوادر الهيأة سهلت إجراءات دخول (5) صهاريج تحمل غاز الأوكسجين الطبي السائل بحمولة إجمالية تبلغ (100) طن قادماً من دولة الكويت لصالح وزارة الصحة، وذلك عبر منفذ سفوان".وأضاف القيسي، إنه "تم إتلاف مواد زراعية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد حسب الرزنامة الزراعية، في منفذ مطار بغداد الدولي".وعبر منفذ زرباطية، أشار إلى "إعادة إصدار عجلة الى الجانب الايراني، مخالفة لشروط وضوابط الأستيراد لعدم اكتمام الأوراق الرسمية الخاصة بالبضاعة المحملة".