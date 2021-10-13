الصدر يصدر توجيهاً لاتباعه

وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، اتباعه بالعودة لإقامة صلاة الجمعة، فيما حدد 15 شرطاً لذلك.





أدناه وثيقة عن مكتب الصدر الخاص، وردت لـ السومرية نيوز: