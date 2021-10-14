بيان من التربية بشأن امتحانات "الدور الثاني" للصف الثالث المتوسط

أعلنت وزارة التربية ، اليوم الخميس، انطلاق امتحانات "الدور الثاني" لطلبة الثالث المتوسط للعام الدراسي 2020 - 2021 .

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انها "انهت في وقت مبكر كافة الاستعدادات الفنية واللوجستية اللازمة لإنجاح العملية الامتحانية عن طريق التنسيق مع الجهات ذات العلاقة"، مشددة على الطلبة الممتحنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الامتحانية للحفاظ على رصانة العملية التربوية، داعيةً بالوقت نفسه رؤساء المراكز الامتحانية الى اتخاذ الأمور الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة إداء الامتحانات".

واضاف البيان ان "وزير التربية علي حميد الدليمي تمنى النجاح والموفقية لجميع الطُلبة وتحقيق اعلى مراتب التفوق والسير في اكمال مشوارهم العلمي بما يخدم مستقبل بلدنا العزيز".

وتجدر الاشارة الى ان الوزارة اتخذت قرار في وقتٍ سابق يقضي بـ"السماح لطلبة الصف الثالث المتوسط الذين ادوا امتحانات نصف السنة ولم يتأهلوا للمشاركة في الامتحانات الوزارية للدور الأول ولديهم ارقام امتحانية صادرة من مراكز الفحص باداء الامتحانات في الدور الثاني.



