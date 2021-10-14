توجيه جديد من الداخلية بشأن ساعات العمل في دوائر البطاقة الوطنية

وجه الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي، اليوم الخميس، مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بتمديد ساعات العمل في دوائر البطاقة الوطنية.

وقال العوادي في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "نظراً للزخم الحاصل في دوائر البطاقة الوطنية و تلبية لمناشدات المواطنين وحرصاً منه على تقديم أفضل الخدمات للمراجعين، وجهنا مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بتمديد ساعات العمل في دوائر البطاقة الوطنية من الساعة الثامنة صباحاً و لغاية الساعة السادسة مساءاً، وذلك لتقليل الزخم الحاصل في الدوائر وإنجاز جميع معاملات المواطنين".

وبحسب البيان، حث العوادي "مدراء الدوائر ومنسوبيها على الأهتمام بالمواطنين وإعطاء الأولوية لعوائل الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة.