عضو بالكتلة الصدرية يرد على دعوات التهديد بالفوضى من البعض

وقال الساعدي في حديث للسومرية نيوز، إن "مفوضية الانتخابات اعلنت النتائج الاولية للانتخابات وحصلت بعض الاعتراضات على جزء من النتائج وهو امر طبيعي وصحي في كل عملية ديمقراطية، وقد وضعت القوانين المتعلقة بالانتخابات جميع الاليات التي يستطيع كل من شعر بالظلم الى اتباعها لاستحصال ما يرى أنه حق له قانونيا وقضائيا والتي حينها تكون واجبة وملزمة للجميع".واضاف الساعدي، ان "ما يؤسفنا هو وجود بعض الاصوات التي تسعى لاستغلال الشارع من خلال التصعيد ولغة التصعيد والدعوة إلى اجراءات غير قانونية ولن تصب في مصلحة العراق بل على العكس ستكون الفرصة الاكبر لاعداء البلد والشعب العراقي"، لافتا الى ان "العراق يمر بظروف صعبة جدا صحيا واقتصاديا وامنيا وسياسيا وجميعنا في مركب العراق وهدفنا مصلحة العراق وشعبه بالدرجة الاساس بعيدا عن الاجندات الخارجية والمشبوهة".ودعا الساعدي، جميع القوى السياسية، الى "الجنوح للغة المنطق والذهاب الى الاطر القضائية والقانونية للطعن وأن يتم إبعاد شبح الصراعات الداخلية عن المشهد العام وجميعنا سنكون راضخين لما يقرره القضاء والقانون لأنه فوق الجميع، تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة تلبي مطالب الشعب العراقي بالاصلاح والتغيير وبسط سلطة القانون وفرض هيبة الدولة".