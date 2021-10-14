الصدر يوجه رسالة الى لبنان

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، الأطراف اللبنانية لترك الخلافات والاقتتال الداخلي.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر تابعتها السومرية نيوز، "الى الاخوة في حركة امل وحزب الله أنتم محبون للوطن، وأنتم اهل للحفاظ على السلم الاهلي، فلبنان أغلى من كل المصالح".



وأضاف: "كل الطوائف اللبنانية اخوتنا واخوتكم، فعلى الجميع ترك الخلافات وترك الاقتتال الداخلي، ففي ذلك ضعف للصف الوطني وقوة للاستعمار، الذي يتربص بكم الدوائر ويريد بكم السوء، فعليكم بضبط النفس وتحلوا بحب الوطن ليرضى عنا وعنكم رب العباد".