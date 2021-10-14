بشأن الانتخابات.. رئيس الطريقة الكسنزانية يدعو لتغليب المصلحة الوطنية

دعا رئيس الطريقة الكسنزانية العليا في العالم شمس الدين محمد نهرو، الخميس، الى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية والفئوية.



كما دعا في بيان بشأن الانتخابات الى "نزع فتيل الازمة المحتدمة"، مطالباً القوى السياسية بـ"التحلي بالشجاعة لتقديم تنازلات لصالح العراق والعملية الانتخابية.

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت الاثنين الماضي، نتائج الانتخابات المبكرة، اظهرت تقدم الكتلة الصدرية بحصولها على 73 مقعداً بينما حصل تحالف الفتح على 14 مقعداً، واعلن بعد ساعات الاطار التنسيقي للقوى الشيعية طعنه بالنتائج وعدم قبوله بها.