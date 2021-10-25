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الرافدين يطلق رواتب الحشد الشعبي
محليات
2021-10-25 | 01:58
357 مشاهدة
أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، اطلاق رواتب الحشد الشعبي عبر ادوات الدفع الالكتروني.
وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مصرف الرافدين اطلق رواتب الحشد الشعبي عبر ادوات الدفع الالكتروني".
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محليات
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رواتب
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