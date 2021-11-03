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السومرية نيوز تنشر نتائج الدور الثاني للثالث المتوسط
محليات
2021-11-03 | 06:41
المصدر:
السومرية نيوز
14,229 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، اليوم الاربعاء، النتائج الكاملة لجميع المديريات في بغداد والمحافظات لطلبة الثالث المتوسط/الدور الثاني.
النتائج ادناه:
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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