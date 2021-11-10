المفوضية تعلن تطابق نتائج الطعون فهل تصعّد المعارضة؟

المفوضية تقول كلمتها تطابق في نتائج الطعون، كلمة لم ترغب تلك الاطراف التي تبدي اعتراضا على نتائج العملية الانتخابية، فما هي خطواتها المستقبلية؟ثمة من يجد ان التصعيد مستبعد، فيما تبقى محاولات الضغط السياسي مستمرة لتحقيق التوافق المنشود.ولا تذهب اراء البعض في اتجاه مغاير، إذ يؤكد اخرون على ضرورة ان تحسم المحكمة الاتحادية الجدل وتصادق على نتائج الانتخابات، لترضخ جميع الاطراف للأمر الواقع وتلجأ الى فتح ابواب حوارات يشترط ان تكون بناءة لتشكيل الحكومة.اما في الشارع فيحاول المواطنون تسيير حياتهم وسط اجواء طابعها العام متوتر، والترقب حالة يعيشها الجميع بانتظار ان ترسوا سفن الخلافات وترفع اشرعة التفاهم والتعاون والعمل لتحقيق مصلحة عامة تفيد الوطن وشعبه.