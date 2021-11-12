توقعات الانواء الجوية لطقس العراق خلال الأيام الاربعة المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد يوم غد السبت، في عوم البلاد سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".وأضاف أن "الطقس يوم الأحد المقبل سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الوسطى ،وصحواً في المنطقة الشمالية ،وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية والجنوبية".واشار البيان الى، أن "طقس الاثنين المقبل فسيكون غائماً جزئياً الى غائم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى ،أما في المنطقة الشمالية فسيكون الطقس صحواً مع قطع الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبيناً أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً في المنطقة الوسطى وغائماً ممطراً في المنطقة الشمالية مع انخفاض بدرجات الحرارة ،أما في المنطقة الجنوبية فسيكون غائماً جزئياً".