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"سبارك" الهولندية: العراق منفتح جداً على "مسار بولونيا" من أجل تطوير التعليم

محليات

2021-11-13 | 02:55
"سبارك" الهولندية: العراق منفتح جداً على "مسار بولونيا" من أجل تطوير التعليم
1,191 مشاهدة

أكد مدير منظمة "سبارك" الهولندية الدولية في العراق فراس ديب، ان وزارة التعليم العالي العراقية منفتحة جداً على نظام "مسار بولونيا من أجل تطوير التعليم في العراق.

وقال ديب في حديث للصحيفة الرسمية أن "المنظمة تعمل بتمويل من الحكومة الهولندية والمفوضية الأوروبية وتخصصها دعم التعليم العالي وتعمل في العراق على دعم الجامعات العراقية وحاليا تعمل مع وزارة التعليم العالي ببغداد واقليم كردستان على تطوير نظام التعليم ليتحول من الطريقة التقليدية الى الطريقة التعليمية الحديثة".
وأضاف أن "المنظمة تعمل على وضع خطة عمل للوزارة من أجل اعتماد النظام، لذلك فأن هذا المؤتمر يعد الأرضية المناسبة للتمهيد لمشاركة العراق في نظام مسار بولونيا", لافتاً الى أن "وزارة التعليم العالي العراقية منفتحة جداً على هذا المسار من أجل تطوير التعليم في العراق".
 
وفي السياق ذاته، قالت مدير قسم التنمية البشرية/ دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة التعليم أزهار جاسم علي، للصحيفة الرسمية إن "النظام التعليمي لمسار بولونيا يتضمن العديد من المميزات منها اعتماده في 49 دولة أوروبية وإقليمية، وفيما إذا تم التبني لهذا النظام فستكون شهادة خريجي الجامعات المعترفة بهذا النظام معترفا بها في كل الدول المشاركة ويمنح النظام حركة للطلبة بين جامعات الدول المشاركة في النظام بسهولة بدون معادلة الشهادات أو المقاصة، ويركز النظام على أن تكون المناهج متوافقة مع شروط ومتطلبات سوق العمل".
 
وبينت علي أن "وزارة التعليم تسعى دائما لتطوير العملية التعليمية في العراق لذلك تعمل بشكل حثيث للانفتاح على هذه البرامج والاطلاع عليها ودراستها ومعرفة امكانية تبنيها بشكل رسمي", مبينة أن "الهدف من المؤتمر التعرف من خلال الخبراء المختصين بنظام مسار بولونيا على البرنامج كنظام تعليمي، ومتطلباته وآليات عمله والتحديات التي تواجه الجامعات، إضافة الى إمكانية دراسة النظام في الوزارة وكيفية تبني جامعاتنا أو عينة منها لهذا النظام"، وأوضحت أن "نظام بولونيا يصل الى 10 مستويات من الشهادات الأولية الى الدراسات العليا".
 
وفي وقت سابق، أشرفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على مؤتمر عقدته منظمة "سبارك" الهولندية للتعريف على نظام (مسار بولونيا) للتعليم العالي، للقيادات العليا في الوزارة والقيادات الجامعية والمتطلبات التي يمكن من خلالها تبني هذا المسار كنظام تعليمي في العراق.
وشارك في المؤتمر وزير التعليم العالي والقيادات العليا والمستشارون والمدراء العامون ومدراء أقسام وشعب مختصة وكذلك القيادات الجامعية ورؤساء الجامعات والمساعدون لرؤساء الجامعات للشؤون العلمية.

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