السجن 6 اشهر لصاحب مولدة يغذي مشتركيه بالكهرباء الوطنية في الديوانية

وذكرت صحيفة القضاء ان "شكوى قُدمت من قبل فرع توزيع كهرباء الديوانية ضد المتهم بجريمة التجاوز على منظومة الكهرباء وبعد عرض الأوراق على قاضي محكمة التحقيق المختص لغرض تدوين أقواله أعترف أمام الجهات التحقيقية بجريمة التجاوز على الشبكة الكهربائية وقيامه بتغذية الدور السكنية من الشبكة الكهربائية وليس من المولدة العائدة له وبصورة مباشرة مع تسببه في عطل المحولة الكهربائية لأكثر من مرة ورغم قطع التجاوز من قبل المسؤولين وأهالي المنطقة الا انه يقوم بربطها مرة أخرى".وأضاف المتهم لدى تدوين أقواله بأنه "تم ضبط كيبل كهربائي بطول 10 أمتار وكيبل آخر بطول 4 أمتار والمستخدمة من قبله بربط المولدة العائدة له بشبكة الكهرباء الرسمية معترفا بكافة تفاصيل هذه الجريمة".