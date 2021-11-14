مدرسة في ذي قار تستقبل تلاميذها بطريقة فريدة (صور)

وقال معاون المدرسة رزاق فارس في تصريح صحفي، ان "ادارة المدرسة وكوادرها التعليمية من الملاك والمحاضرين بادروا الى جمع مبالغ مالية لشراء المستلزمات الدراسية من القرطاسية والدفاتر وطباعة الكتب المنهجية لتلاميذ الصف الاول".واشار الى ان "الهدف من المبادرة هو خلق اجواء جيدة للتلميذ وكسر حاجز الخوف في داخلهم ، لافتا الى التقاط صور لجميع التلاميذ كي يحتفظوا بها كاول يوم لهم في المدرسة".