تطبيق ZoodPay Super App للشراء الآن والدفع لاحقاً

أعلنت منصة ZoodPay، الرائدة في خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL)، عن نجاح الجولة الإستثمارية ب (Series B) التي جمعت خلالها 38 مليون دولار، وجذبت اهتمامًا كبيرًا من كبار المستثمرين العالميين. تأتي جولة الإستثمارهذه بمشاركة كل من VC Sturgeon Capital ومقرها لندن وZain Ventures المسؤولة عن إدارة المحفظة الاستثمارية لمجموعة زين، بالإضافة إلى مستثمرين حاليين. تعتبر مجموعة زين من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي تتمتع بانتشار جغرافي مميز، وذلك بفضل تواجدها في 7 بلدان، حيث تقدم خدمات اتصالات متنقلة ومتنوعة إلى أكثر من 48 مليون عميل فعال.بالإضافة الى المقر الرئيسي في سويسرا، تنتشر الشركة في عشرة فروع لخدمة عملياتها في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. تقدم منصة ZoodPay & ZoodMall التي تضم أكثر من 8 ملايين مستخدم للتطبيق، تجربة تسوق "الجودة السويسرية" وحلول التكنولوجيا المالية للشراء الآن والدفع لاحقاً عبر الحدود، للشركات والمتسوقين في الأسواق الناشئة والسريعة النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى – والتي تشمل حالياً العراق والأردن ولبنان وأوزبكستان وكازاخستان.

ستسخّر ZoodPay هذا الإستثمار لتسريع نموها وتوسعها في العراق، وتحفيز التجارة الإلكترونية المحلية والعابرة للحدود من خلال ZoodMall وخدمات "الشراء الآن والدفع لاحقاً"، إلى جانب تعزيز النشاط الاجتماعي والاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل في الأسواق الناشئة.توسع الشركة عملياتها في العراق عبر إنشاء مقر لها في بغداد، بالإضافة إلى مقرها الحالي في أربيل، كما وتقوم بتوظيف أكثر من 100 موظف لدعم خطط نموها. تتوفر خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" من ZoodPay من خلال:• سوق ZoodMall الذي يحفز الطلب على المنتجات• دمج ZoodPay API مع نظام المدفوعات الخاص بمتاجر الشركاء لتمكين عملائهم من التسوق وتسديد قيمة مشترياتهم على أقساط شهرية مع ZoodPay• في المتاجر الفعلية للشركاءلأول مرة في العراق، سيتمتع العملاء بشراء آلاف المنتجات المحلية والعابرة الحدود من الإمارات العربية المتحدة وتركيا والصين ودول أخرى، مع مرونة الدفع على أربعة إلى ستة أقساط، بدون أي فوائد أو رسوم."سيكون هذا التمويل الجديد ذو قيمة إضافية للتجار والمتسوقين في جميع البلدان التي نتواجد فيها. كما وتقوم الشركة بتحسين حياة الناس من خلال تقديم أنسب حلول الدفع بالتقسيط إلي تجربة التسوق الخاصة بهم، عبر الإنترنت و في المتاجر، وبالأخص لشريحة كبيرة من السكان التي لا تتمتع بخدمات مصرفية شاملة. لأول مرة في العراق، ستتاح للمتسوقين فرصة التسوق الآن والدفع لاحقًا على ZoodMall أو في المتاجر الفعلية أو الإلكترونية، في العراق وإقليمًا. نود أن نشكر مستثمرينا وشركائنا المحليين على ثقتهم، ونتطلع إلى الارتقاء بـ ZoodPay Super App إلى آفاق جديدة ".تشتمل منظومة ZoodPay "للشراء الآن والدفع لاحقًا" على سوق ZoodMall بالإضافة إلى ZoodShip النظام اللوجستي المحلي والعابر للحدود. تعمل هذه المنظومة على تمكين وتحفيز التجار في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى والصين وأوروبا وروسيا وتركيا لفتح واجهات متاجرهم أمام الأسواق المحلية المنخفضة الإنتشار والسريعة النمو دون تكاليف إنشاء أو رسوم إضافية. تقدم هذه المنظومة فرصة فريدة للتجار من خلال تقديم خدمات الشراء الآن والدفع لاحقا مع ZoodPay في متاجرهم الإلكترونية والفعلية أوعن طريق إدراج منتجاتهم على سوق ZoodMall. تحفز ZoodPay نمو أعمال التجار واكتساب عملاء جدد لديهم قيمة طلبات أعلى وبناء ولاء للعلامة التجارية من خلال تقديم:1. طرق دفع آمنة ومرنة إما نقدًا أو من خلال حلول الـ BNPL من ZoodPay.2. تحفيز الطلب على المنتجات وتسويقها من خلال سوق ZoodPay للـ B2C المتمثل في ZoodMall، والذي يقدم أكثر من 7 ملايين منتج من أكثر من 30000 بائع محلي وعابرللحدود.3. دعم لوجستي عملياتي كامل للتسليم ودعم العملاء لتقليل من حالات إرجاع المنتجات.للمزيد من المعلومات يرجى زيارة: https://www.zoodpay.com/ecosystemعلاقات المستثمرين: ir@zoodpay.com