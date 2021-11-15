الديوانية.. بداية حملة حصاد الشلب

وقال المكتب الإعلامي للاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الجليحاوي أكد ان الفلاحين والمزارعين في محافظة الديوانية ضمن المناطق الشلبية باشروا بحملة الحصاد لمحصول الشلب بنوعية العنبر والياسمين وتم تهيئة المخازن والسايلوات المخصصة بأستلام محصول الشلب من الفلاحين المسوقين من قبل الشركة العامة لتجارة الحبوب في الديوانية متوقعين وصول الكميات المسوقة إلى ١٠٠ الف طن لهذا الموسم ".واضاف "نطالب من جميع المعنين بالقطاع الزراعي في محافظة الديوانية بالضغط على الحكومة المركزية بصرف المستحقات المالية للفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة للموسم السابق وحاليا بدأت حملة الحصاد والتسويق لمحصول الشلب في الديوانية ".