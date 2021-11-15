الكمارك تتوعد بإجراءات صارمة بحق هؤلاء

وقال الزبيدي، خلال اجتماعه مع مدراء المناطق والمراكز الكمركية، وفق بيان للهيأة ورد لـ السومرية نيوز، إن "الكمارك جهة تنفيذية تعمل بحسب الضوابط القوانين الحكومية، وستتخذ اجراءات بحق المتهربين من دفع الرسوم الكمركية".وشدد على "تسريع تطبيق المادة ٤٨ من قانون الموازنة والأسراع بتسجيل المركبات المشمولة وتسهيل إجراءات تسجيلها و هذا ما سينعكس ايجابيا على ارتفاع حجم الأيرادات".وتابع "قمنا بمعالجة موضوع تكدس الحاويات الذي نصت عليه المادة ٢٦٢ من قانون الكمارك وعدم تأخير إجراءات التخليص الكمركي".وأشار الزبيدي، إلى "معالجة التصاريح و إجراء المطابقة على التصاريح اليدوية والألية للقضاء على التهرب الكمركي، فضلا عن معالجة حمولات البواخر التي لا ترسم جميعها واستغلال موضوع الأعفاءات للتهرب من دفع الرسوم".