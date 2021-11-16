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طقس العراق.. درجات حرارة مرتفعة وفرصة لتساقط أمطار
محليات
2021-11-16 | 02:43
1,683 مشاهدة
أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة.
وتوقعت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "ارتفاع درجات الحرارة ليوم غد الاربعاء، مع فرصة لتساقط زخات مطر يوم السبت المقبل".
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